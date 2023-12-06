Актриса пришла на вечеринку в обнажающем грудь комбинезоне

Британская актриса и модель Уоллис Дэй пришла на афтепати церемонии вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость появилась на вечеринке в ресторане Chiltern Firehouse в облегающем комбинезоне с длинными рукавами с узором из красных цветов. Комбинезон закрывал голову звезды, а сквозь прозрачную ткань просвечивала ее грудь.

Кроме того, артистка набросила на плечо и вокруг бедер сетку и надела остроносые туфли на шпильках.

Британская актриса Мэйси Уильямс также посетила церемонию вручения премий в откровенном наряде без бюстгальтера.