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11:23, 6 декабря 2023Ценности

Актриса пришла на вечеринку в обнажающем грудь комбинезоне

Фото: Neil Mockford / Ricky Vigil M / GC Images / Getty Images

Британская актриса и модель Уоллис Дэй пришла на афтепати церемонии вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость появилась на вечеринке в ресторане Chiltern Firehouse в облегающем комбинезоне с длинными рукавами с узором из красных цветов. Комбинезон закрывал голову звезды, а сквозь прозрачную ткань просвечивала ее грудь.

Кроме того, артистка набросила на плечо и вокруг бедер сетку и надела остроносые туфли на шпильках.

Британская актриса Мэйси Уильямс также посетила церемонию вручения премий в откровенном наряде без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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