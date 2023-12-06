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09:29, 6 декабря 2023Силовые структуры

Российский чиновник попался на откатах

Силовики задержали начальника управления транспорта Архангельска за взятки

В Архангельске сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления транспорта и дорожного хозяйства по подозрению в получении откатов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чиновнику вменяется три эпизода получения крупных взяток за заключение контрактов по содержанию ледовых переправ. По месту его жительства и в служебном кабинете проведены обыски.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, в период с 2021-го по 2023 год начальник дорожного управления получил денежное вознаграждение от двух местных бизнесменов, обещая помочь им с заключением муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству ледовых переправ. Предполагаемые взяткодатели также задержаны. Им избрана подписка о невыезде.

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      Любовь Ширижик
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