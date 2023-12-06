В сети посмеялись над видео 60-х годов с «предсказанием» жизни в будущем

Снятый в 60-е годы ролик с «предсказанием» того, как будет выглядеть быт обычной семьи в 1999 году, стал популярным на Reddit. В комментариях многие написали, что видео насмешило их.

В начале ролика женщина говорит по видеосвязи с мужем и сыном, которые просят ее приготовить обед. При этом она пользуется гаджетом с несколькими плоскими экранами, два из которых установлены поверх основного. Затем один из мониторов показывает женщине вариант меню с блюдами для каждого из членов семьи.

Далее героиня ролика нажимает на кнопки на клавиатуре, и умный дом автоматически подает ей на конвейере лотки с уже приготовленной едой. «На рубеже веков еда будет храниться в замороженном виде отдельными порциями. Компьютер будет вести учет всей еды и предлагать меню на каждый день с учетом потребностей семьи в питании», — утверждается в видео. Создатели ролика также предположили, что выбранные блюда будут автоматически подогреваться в микроволновой печи.

«На дворе 2023 год, а у меня даже не работает ледогенератор», «А в итоге твоя морозилка вместо того, чтобы планировать рационы, подключается к Twitter, чтобы показать твои расистские посты», «Но если вся еда будет замороженной и подогревается в микроволновке, зачем тогда на стене в видео висят сковородки?» — пошутили над видео комментаторы на Reddit. Некоторые пользователи поиронизировали над тем, что ролик, по их мнению, верно предсказал то, как члены семьи в будущем будут общаться друг с другом по видеосвязи, находясь в одном и том же доме.

Ранее на Reddit стала популярной реклама Coca-Cola, вышедшая в 1971 году. Многие комментаторы признались, что ролик вызвал у них ностальгию, а также назвали его одной из лучших реклам в истории.