Парень посчитал траты на неудачные свидания и удивил пользователей сети
Парень по имени Закир опубликовал в TikTok ролик, в котором посчитал, сколько денег он потратил за год на неудачные свидания. Его подсчеты удивили многих пользователей сети.
Автор ролика показал презентацию, в которой подвел итоги всех свиданий за 2023 год. Закир рассказал, что за год он сходил на 69 свиданий, на каждое из которых он потратил около 82 долларов (около 7,5 тысячи рублей), что в сумме составило более 5,6 тысячи долларов (около полумиллиона рублей).
По словам автора, некоторые девушки, с которыми он ходил на встречи, отменяли свидание в последний момент, другие оказывались расистками или мошенницами, третьи приводили своих братьев или сестер, а одна из них была помолвлена. Еще одна девушка пришла на свидание с мужчиной, которого назвала братом, однако в действительно он был ее парнем. «По итогам 2023 года отношений у меня — ноль, добро пожаловать в 2024», — заключил он.
«Как много денег ты потратил на бесполезные свидания», — написал один из пользователей в комментарии под роликом. Другие комментаторы также удивились тому, насколько много свиданий посетил автор. «Это примерно пять-шесть свиданий в месяц, это же один-два свидания в неделю, если бы они были распределены равномерно», — подсчитала одна из пользовательниц.
Ранее Закир рассказал, как он удивился неожиданному поступку девушки на первом свидании. По словам блогера, его новая знакомая привела на встречу родителей.