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17:22, 6 декабря 2023Среда обитания

Елки в европейском городе решили украсить пенисами

Новогодние елки в Берлине решили украсить пенисами

Кадр: @isabelpfannkuche

Торговый дом в Берлине украсил новогодние елки на своих витринах разноцветными пенисами. Об этом пишет немецкий портал B.Z. Die Stimme Berlin.

ТЦ на центральной улице города Фридрихштрассе принадлежит сети французских гипермаркетов Galeries Lafayette. В рамках кампании по привлечению туристов в Бутан руководство решило нарядить рождественские елки игрушками в виде традиционного символа этой азиатской страны. Узнать больше о туризме в королевстве можно, просканировав QR-код на витрине.

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Фаллос в Бутане олицетворяет удачу, защиту и плодородие. Согласно легенде, благодаря половому члену местный святой Друкпа Кюнле смог одолеть злых демонов. Некоторые европейцы сочли украшение необычным, но связи между детородным органом и Рождеством не нашли. При этом жалоб от посетителей не поступало, отмечают представители магазина. Оригинальные игрушки продавать пока не планируется.

Ранее жители Екатеринбурга после обильного снегопада стали массово лепить пенисы. Высота некоторых «членовиков» достигала четырех метров. Флешмоб начался после того, как коммунальные службы с помощью трактора снесли первый снежный пенис, назвав это обычной уборкой снега.

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      Виктория Клабукова
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