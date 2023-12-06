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10:32, 6 декабря 2023Мир

Глава Пентагона поддержал вступление Швеции в НАТО

Глава Пентагона Остин и министр обороны Швеции Йонсон обсудили расширение НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Пол Йонсон обсудили вступление Стокгольма в НАТО и дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщается в заявлении американского оборонного ведомства.

«Глава Пентагона Остин подтвердил свою поддержку членства Швеции в НАТО и выразил надежду, что вступление произойдет как можно скорее», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что обе стороны также согласились с важностью продолжения активной поддержки Украины на фоне «сложной обстановки в сфере безопасности».

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Турция может очень скоро одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

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