Глава Пентагона поддержал вступление Швеции в НАТО

Глава Пентагона Остин и министр обороны Швеции Йонсон обсудили расширение НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Пол Йонсон обсудили вступление Стокгольма в НАТО и дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщается в заявлении американского оборонного ведомства.

«Глава Пентагона Остин подтвердил свою поддержку членства Швеции в НАТО и выразил надежду, что вступление произойдет как можно скорее», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что обе стороны также согласились с важностью продолжения активной поддержки Украины на фоне «сложной обстановки в сфере безопасности».

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Турция может очень скоро одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.