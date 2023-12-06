Кейт Миддлтон вышла в свет в платье за 600 тысяч рублей и тиаре принцессы Дианы

Принцесса Уэльская Кэтрин пришла на рождественский дипломатический прием в Букингемский дворец в наряде за сотни тысяч рублей и украшении принцессы Дианы. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что Кейт Миддлтон выбрала для званого ужина золотисто-розовое приталенное макси-платье «Джорджия» бренда Jenny Packham. Стоимость оформленного пайетками предмета гардероба составляет примерно 5000 фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей). Известно, что ранее знаменитость также надевала данную одежду на свадьбу старшего сына короля Иордании Хусейна бин Абдаллы и архитектора Раджвы аль-Сайф.

Кроме того, супруга принца Уильяма дополнила образ тиарой его матери Cambridge Lover's Knot с бриллиантами и жемчугом и серьгами-подвесками Greville diamond chandelier с бриллиантами, которые принадлежали королеве Елизавете II.

В ноябре журналист Омид Скоби объяснил подражание Кейт Миддлтон и Меган Маркл принцессе Диане. Королевская семья вынуждала их копировать образы матери своих мужей, отметил он.