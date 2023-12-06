Трое бойцов «Азова» получили 25 лет колонии за обстрел жилых домов из миномета

Суд в ДНР дал 25 лет колонии троим бойцам «Азова», обстрелявшим дома из миномета

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима троих боевиков бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших жилые дома из миномета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военнослужащих Владислава Чужа, Святослава Здоровенько и Богдана Безносько признали виновными по статьям о покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом по мотивам ненависти, о жестоком обращении с гражданским населением и об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

Установлено, что в марте 2022 года трое бойцов «Азова» находились на боевой позиции в Мариуполе и в течение двух недель обстреливали жилой массив осколочно-фугасными снарядами из 82-мм миномета БМ-37. В результате их действий два жилых дома были повреждены и частично разрушены. Их собственникам был причинен значительный материальный ущерб. Сами мирные жители не пострадали, так как успели укрыться в подвалах зданий.

