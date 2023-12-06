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14:34, 6 декабря 2023Россия

Появились подробности о госпитализации Москальковой

Mash: Москалькову поместили в травматологию в Москве и стали готовить к операции

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову поместили в травматологию в Москве и стали готовить к операции. Такие подробности о госпитализации омбудсмена появились у Telegram-канала Mash.

Как утверждает издание, у Москальковой по результатам осмотра выявили проблемы с коленом. Врачи допустили, что при осложнении они могут привести к серьезным патологиям.

По данным Mash, российскому омбудсмену предстоит перенести непростую операцию. Москалькову ждет длительный период восстановления.

Предположительно, в первые дни обезболивающие уколы нужно будет делать прямо в спинной мозг, выяснил Mash.

О том, что Москалькова попала в больницу, стало известно 5 декабря.

Позже она поблагодарила в Telegram-канале всех, кто за нее переживал. Омбудсмен объявила тогда, что ее госпитализация — плановая.

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      Анна Щербакова
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