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14:02, 5 декабря 2023Россия

Омбудсмен Москалькова попала в больницу

Омбудсмен Москалькова сообщила, что попала в больницу

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что попала в больницу. Слова уполномоченной по правам человека приводит «МК».

Как стало известно, Москальковой предстоит операция. «Лежу в больнице, под капельницей», — рассказала она, выразив надежду, что уже в ближайшее время вернется к работе.

Причина госпитализации омбудсмена не уточнятся.

31 августа в Москве в тяжелом состоянии госпитализировали 52-летнего депутата Госдумы Сергея Сокола. В июле он перенес операцию в связи с перитонитом, но продолжил работу. Политик был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии, однако решил не участвовать в гонке из-за проблем со здоровьем, а 15 сентября сдал мандат члена нижней палаты парламента.

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      Константин Лысяков
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