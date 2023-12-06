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20:20, 6 декабря 2023Мир

Путин заявил о нерушимости дружеских отношений России и Саудовской Аравии

Путин: ничто не помешает развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, передает РИА Новости.

«У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что для России особенно важно обмениваться мнениями и оценками с саудовской стороной о всех событиях в мире, включая региональную повестку.

Ранее Путин пригласил саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда приехать в Россию и тот в свою очередь ответил согласием.

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      Максим Габриелян
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