Путин заявил о нерушимости дружеских отношений России и Саудовской Аравии

Путин: ничто не помешает развитию дружеских отношений РФ и Саудовской Аравии

Ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, передает РИА Новости.

«У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что для России особенно важно обмениваться мнениями и оценками с саудовской стороной о всех событиях в мире, включая региональную повестку.

Ранее Путин пригласил саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда приехать в Россию и тот в свою очередь ответил согласием.