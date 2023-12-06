Россиянин нападал на девушек в подъездах и был задержан

В Перми полиция задержала мужчину, напавшего на нескольких девушек в подъезде

В Перми полиция задержала мужчину, который преследовал женщину и двух несовершеннолетних, а потом напал на них в подъездах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что три обращения о нападении поступили в отдел полиции 5 декабря. 6 декабря его удалось поймать. Возможно, от мужчины пострадало больше людей.

По информации Telegram-канала «Пермь ЧП и ДТП, новости», известно как минимум о четырех случаях нападения на улицах Вильвенская, Связистов, Овчинникова и Крылова в Дзержинском районе города.

Ранее стало известно, что на Сахалине мужчина приставал на улице к школьницам с разговорами о сексе. Его сняли на видео.