Мужчина пристал на улице к российским школьницам с разговорами о сексе

ASTV.ru: в Корсакове мужчина пристал на улице к школьницам с разговорами о сексе

На Сахалине мужчина пристал на улице к школьницам с разговорами о сексе. Девочки-подростки сняли его на видео и распространили записи в соцсетях. Об этом сообщает ASTV.ru.

Случай произошел на площади в Корсакове, предварительно, вечером в среду, 2 августа. К прогуливающимся по площади в российском городе девочкам подошел пожилой мужчина и завел беседу на интимные темы. Школьницы не оборвали разговор, а продолжили диалог с ним. Мужчина, в том числе, подробно рассказывал им об оральном сексе, спросив в какой-то момент: «Хотите, попробуем?».

Видео разлетелось по сети и вызвало общественный резонанс. Героя ролика узнала женщина, представившаяся соседкой данного мужчины. Она рассказала изданию, что тот уже семь лет проживает в селе Третья Падь, и за это время «много еще чего нехорошего сделал».

По ее словам, мужчина живет в доме из контейнеров, через год-полтора после переезда «начал пить безбожно и с катушек слетел окончательно». «У него даже оружие есть, он бывший военный. Свою соседку запугал, она пикнуть боится. Собак своих спускает, они нападают на женщин. Несколько раз и на моих сыновей нападали. Ему все равно, а полиция мер не принимает. Я уже три раза писала на него заявление, но мне не верят, говорят, что я неадекватно реагирую на человека», — заявила она.

При этом, добавила сахалинка, после инцидента мужчина спокойно вернулся домой в село на автобусе — в салоне его видели местные жители.

В СУ СК РФ по Сахалинской области изданию сообщили, что личность мужчины установили. В настоящий момент следователи проводят проверку.

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