Российский самолет резко сменил курс из-за инсульта у пассажира

Летевший в Новосибирск самолет S7 Airlines сел в Чите из-за инсульта у пассажира

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, резко сменил курс и сел на аэродроме Читы. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Уточняется, что экипаж принял решение посадить воздушное судно в Забайкальском крае из-за инсульта у одного из пассажиров. По данным источника, посадка лайнера прошла благополучно.

Ранее самолет авиакомпании Qanot Sharq, летевший из России в Узбекистан, резко сменил курс и сел в другой стране. Из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в аэропорту казахстанского города Актобе.