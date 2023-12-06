Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:05, 6 декабря 2023Путешествия

Российский самолет резко сменил курс из-за инсульта у пассажира

Летевший в Новосибирск самолет S7 Airlines сел в Чите из-за инсульта у пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, резко сменил курс и сел на аэродроме Читы. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Уточняется, что экипаж принял решение посадить воздушное судно в Забайкальском крае из-за инсульта у одного из пассажиров. По данным источника, посадка лайнера прошла благополучно.

Ранее самолет авиакомпании Qanot Sharq, летевший из России в Узбекистан, резко сменил курс и сел в другой стране. Из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в аэропорту казахстанского города Актобе.

День инвестора
Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Adidas и Reebok вернутся в Россию под новым названием. Где и когда откроются первые магазины с товарами брендов?

      В Молдавии собралась присоединиться к «реестру ущерба» по Украине

      Италия решила выйти из китайской программы «Один пояс — один путь»

      Россиянам назвали способ грамотно рассчитать бюджет при ремонте квартиры

      Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому РАН Звегинцеву

      В российском городе мать с двумя детьми пропали по дороге в школу

      Новак заявил о расширении связей России и ОАЭ в энергетике

      Следователи занялись стрельбой по российским полицейским под Рязанью

      Захарова обвинила Запад в обмане народа Армении

      Раскрыты предпочтения россиян при покупке автомобилей зимой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости