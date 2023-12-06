Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:50, 6 декабря 2023Мир

США анонсируют новый пакет помощи Украине

Reuters: США анонсируют новый пакет помощи Украине на 175 миллионов долларов

Фото: Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces via Telegram / Reuters

США анонсируют новый пакет помощи Украине размером 175 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно, что США выделят 225 миллионов долларов на строительство евроколеи протяженностью 75 километров от Львова до границы с Европейским союзом (ЕС). Деньги будут направлены со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) с целью создания железнодорожной линии, которая соединит Львов с транспортной системой ЕС. В дальнейшем предполагается соединение с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, а после — с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной Рады. Он просил у Путина убежища и предрекал конец правлению Зеленского

      Артемий Лебедев назвал Маска колхозником

      Украина не получила от ЕС половины обещанных снарядов за 2023 год

      Экс-депутат Рады прокомментировал убийство Кивы словами «велась охота»

      Киллер инсценировал убийство режиссера и помог ФБР арестовать босса

      Заброшенный во время пандемии сюрреалистичный отель в Европе попал на видео

      Трое бойцов «Азова» получили 25 лет колонии за обстрел жилых домов из миномета

      Запатентован модульный Су-75 со сменными головными частями

      Россиянам станет проще согласовывать перепланировку

      ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости