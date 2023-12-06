Reuters: США анонсируют новый пакет помощи Украине на 175 миллионов долларов

США анонсируют новый пакет помощи Украине размером 175 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно, что США выделят 225 миллионов долларов на строительство евроколеи протяженностью 75 километров от Львова до границы с Европейским союзом (ЕС). Деньги будут направлены со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) с целью создания железнодорожной линии, которая соединит Львов с транспортной системой ЕС. В дальнейшем предполагается соединение с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, а после — с Киевом.