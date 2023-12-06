Суд продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому РАН Звегинцеву

В Новосибирске продлили домашний арест обвиняемому в госизмене ученому РАН

В Новосибирске суд продлил содержание под домашним арестом сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерию Звегинцеву. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, также домашний арест по решению суда на время расследования уголовного дела о государственной измене продлили еще одному ученому. Его имя не разглашается.

Звегинцев, занимающийся разработками в сфере аэродинамики, был задержан в мае и помещен под домашний арест. Меру пресечения ему избирал Советский районный суд Новосибирска. Поводом для возбуждения уголовного дела стала его статья о газовой динамике в иранском журнале. При этом отмечается, что перед публикацией работа Звегинцева прошла две экспертизы для определения возможной секретности.

Валерий Звегинцев — новосибирский ученый, доктор технических наук. Он является специалистом в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред, в частности, задач гиперзвуковой аэродинамики. Ученый — автор более 300 научных работ, в том числе десяти патентов.