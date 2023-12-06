В Москве произошла массовая драка

МВД: свыше 20 человек устроили массовую драку на Угрешской улице в Москве

Массовая драка с участием более 20 человек произошла на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке МВД.

Четыре человека получили телесные повреждения, они госпитализированы. Несколько граждан доставлены в отделении полиции для дальнейшей проверки.

Поводом для драки послужил бытовой конфликт, уточнили в правоохранительных органах.