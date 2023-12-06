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04:57, 7 декабря 2023Россия

В Москве произошла массовая драка

МВД: свыше 20 человек устроили массовую драку на Угрешской улице в Москве
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Unsplash

Массовая драка с участием более 20 человек произошла на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке МВД.

Четыре человека получили телесные повреждения, они госпитализированы. Несколько граждан доставлены в отделении полиции для дальнейшей проверки.

Поводом для драки послужил бытовой конфликт, уточнили в правоохранительных органах.

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      Марина Совина
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