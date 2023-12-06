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16:59, 6 декабря 2023Экономика

Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

Акции Volkswagen подорожали почти на 4 % по итогам аудита в китайском Синьцзяне

Фото: Aly Song / Reuters

На фоне оглашения итогов аудита, проведенного по заказу Volkswagen на его совместном предприятии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, акции автопроизводителя в среду, 6 декабря, подорожали на 3,4 процента, сообщает Reuters. Проверяющие не обнаружили доказательств использования принудительного труда на заводе.

Аудит, проведенный немецкой фирмой Loening Human Rights & Responsible Business GmbH, занимающейся комплексной проверкой прав человека, включал в себя собеседования на местах, а также проверку трудовых договоров и выплат заработной платы 197 сотрудникам объекта.

Инвесторы производителя (Union Investment и Deka Investment) в свою очередь заявили о необходимости проведения регулярных проверок деятельности в этом регионе Китая, где правозащитники фиксировали различные нарушения, включая принудительный труд в лагерях для задержанных. Пекин отрицает любые подобные злоупотребления.

Несмотря на сегодняшний рост стоимости ценных бумаг (на момент написания материала он составил 3,89 процента) Volkswagen, в целом за последние два года рыночная стоимость автогиганта снизилась вдвое, в том числе в 2023 году на 26 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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