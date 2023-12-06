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17:17, 6 декабря 2023Ценности

Врачи раскрыли неожиданные причины появления прыщей зимой

Фото: Boyloso / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Нил Патель и косметолог Мерин Паттерсон раскрыли неожиданные причины появления прыщей зимой. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь медики обратили внимание на то, что в холодное время года многие люди забывают о частой стирке шарфа. По словам Паттерсон, ношение грязного изделия закупоривает поры и вызывает воспаления. В связи с этим эксперты рекомендуют регулярно стирать шарфы и умываться средствами, в составе которых присутствует салициловая кислота.

Причинами также могут послужить недостаток витамина D, стресс и употребление спиртных напитков. В последнем случае вредная привычка приводит к повышенной выработке кожного сала, вызывая появление прыщей.

В заключение специалисты порекомендовали во время праздников избегать большого количества еды с содержанием сахара, быстрых углеводов и молочной продукции. «Старайтесь вести здоровый образ жизни, насколько это возможно», — призвали собеседники издания.

В сентябре блогерша Присцилла Тах показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице. По словам инфлюэнсерши, улучшить состояние кожи при акне и постакне ей помогла рисовая вода.

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      Мария Винар
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