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18:31, 7 декабря 2023Среда обитания

Алибасов рассказал об эмоциях Федосеевой-Шукшиной после «выселения»

Алибасов: у Федосеевой-Шукшиной нет эмоциональных взрывов после переезда

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Бари Алибасов рассказал об эмоциях своей бывшей жены актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной после ее переезда из квартиры в центре Москвы на окраину города. В интервью для 5-tv.ru он заявил, что артистка не переживает из-за смены места жительства.

Также Алибасов опроверг распространенную СМИ информацию, что родственники насильно выселили Федосееву-Шукшину из прежнего жилья. Сейчас актриса проживает в двухкомнатной квартире за МКАД вместе с помощницей. По словам продюсера, она смогла найти общий язык с дочерью Ольгой Шукшиной, несмотря на разногласия в прошлом.

Алибасов лично общался с бывшей женой неделю назад и не заметил негативных перемен в ее состоянии. «Конечно, все спокойно, привычно, обыденно. Как выстроилась жизнь, так она и идет. Я не вижу никаких проблем и никаких эмоциональных взрывов. Ничего такого нет», — сообщил он.

Ранее сама Федосеева-Шукшина прокомментировала свой переезд. Она заявила, что решение перебраться в другую квартиру было принято совместно с семьей, однако родственники не оказывали на нее давления.

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      Александра Качан
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