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15:34, 7 декабря 2023Моя страна

В Костроме открылась выставка о жизни пчел

В Костроме открылась выставка о жизни пчел

Фото: Unsplash

В Костромском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная жизни пчел. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

На выставке представлены работы авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Италии и Белоруссии. Среди них есть лоскутные панно, вязанные и валяные игрушки, а также деревянные скульптуры.

Сотрудники музея напомнили, что исчезновение пчел грозит всему человечеству — если никто не будет опылять цветы, не будет и урожая.

Выставка будет работать до конца января.

Ранее жители Челябинска воссоздали картины известных художников Леонардо да Винчи, Кустодиева и Серова, добавив в них новых персонажей — животных из местного приюта. В качестве моделей и организаторов фотопроекта выступили сотрудники центра «Мой бизнес», а также сотрудники приюта «Наш дом». Кошки и собаки, которым ищут хозяев, разместились у них на руках или рядом.

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      Сергей Истомин
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