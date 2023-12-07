В Костроме открылась выставка о жизни пчел

В Костромском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная жизни пчел. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

На выставке представлены работы авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Италии и Белоруссии. Среди них есть лоскутные панно, вязанные и валяные игрушки, а также деревянные скульптуры.

Сотрудники музея напомнили, что исчезновение пчел грозит всему человечеству — если никто не будет опылять цветы, не будет и урожая.

Выставка будет работать до конца января.

Ранее жители Челябинска воссоздали картины известных художников Леонардо да Винчи, Кустодиева и Серова, добавив в них новых персонажей — животных из местного приюта. В качестве моделей и организаторов фотопроекта выступили сотрудники центра «Мой бизнес», а также сотрудники приюта «Наш дом». Кошки и собаки, которым ищут хозяев, разместились у них на руках или рядом.