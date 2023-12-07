Бортпроводника задержали в аэропорту Москвы за кражу 10 литров алкоголя

РЕН ТВ: бортпроводника задержали в Шереметьево за кражу 10 литров алкоголя

Бортпроводника российской авиакомпании задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в краже 10 литров алкоголя. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что мужчина вынес из воздушного судна почти все алкогольные напитки, предназначенный для пассажиров бизнес-класса.

«На выходе для экипажа сотрудники досмотра через интроскоп обнаружили у стюарда в чемодане 15 бутылок с вином, шампанским, водкой, коньяком и виски», — говорится в сообщении.

Более того, бортпроводник вынес из самолета около килограмма кофе, бутылки с неизвестной жидкостью и металлические ложки с логотипом авиакомпании. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

