Чемпиона мира по самбо приговорили к колонии за расправу над росгвардейцем

В Дагестане заочно осудили чемпиона мира по самбо Мачиева за убийство

Верховный суд Дагестана заочно приговорил чемпиона мира по самбо Шахбана Мачиева к 15 годам колонии строгого режима за расправу над росгвардейцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным по статье 105 УК РФ. Спортсмен объявлен в международный розыск.

18 ноября 2018 года пьяный Мачиев поспорил с нетрезвым знакомым около местного караоке-ресторана. В результате конфликта между ними завязалась драка, а потом перестрелка. Оба получили ранения. Потом к ним подбежал еще один знакомый, который также выстрелил в пострадавшего.

Таким образом мужчину лишили жизни. Им оказался 26-летний росгвардеец.

В 2021 году это дело рассматривал суд с участием коллегии присяжных заседателей, которые оправдали чемпиона мира по самбо. После этого он покинул Россию. Однако вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение.