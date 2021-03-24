Обвиняемого в убийстве бойца Росгвардии самбиста оправдали присяжные

Присяжные Верховного суда Дагестана оправдали чемпиона мира по самбо Шахбана Мачиева, обвиняемого в убийстве лейтенанта Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2018 года в Махачкале застрелили 26-летнего бойца Росгвардии. Как считает следствие, между Мачиевым и силовиком завязалась драка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они устроили перестрелку около здания одного из ресторанов.

По версии следствия, Мачиев и его знакомый несколько раз выстрелили в росгвардейца, после чего он скончался. Мачиева обвинили в преступлении, предусмотренном пунктом «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ.

Уточняется, что присяжные заседатели сочли недоказанной причастность спортсмена к убийству и полностью оправдали его.

Предполагаемый соучастник преступления объявлен в федеральный розыск.