Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:25, 7 декабря 2023Экономика

McDonald’s откроет сеть кафе под новым брендом

McDonald’s до 2025 года откроет сеть из 10 кафе под брендом CosMc's

Фото: Kevin Lanceplaine / Unsplash

До конца 2024 года McDonald’s планирует открыть в США сеть из 10 ресторанов небольшого формата под брендом CosMc's. В кафе посетители смогут быстро перекусить или выпить кофе днем, пишет CNBC.

В меню будут представлены популярные макмаффины из McDonald’s и мороженое McFlurry с дроблеными M&M's, а также новые позиции, такие как Churro Frappes и крендельки. На этой неделе будет открыта первая точка в Болингбруке, в штате Иллинойс.

Название CosMc's отсылает к одному из фирменных узнаваемых персонажей McDonald's — Космаку (CosMc). Маскот появлялся в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов. CosMc — это инопланетянин из космоса, который очень хочет попробовать еду из McDonald's.

Материалы по теме:
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023
Миллионы людей в мире страдают от ожирения. Как их заставят платить налоги на еду?
Миллионы людей в мире страдают от ожирения.Как их заставят платить налоги на еду?
6 декабря 2023

После запуска 10 точек в стране компания в течение года будет анализировать трафик, чтобы понять потенциал дальнейшего развития сети такого формата. McDonald’s специально хотела создать бренд, который мог бы продавать кофе и другие напитки, популярные в дневном сегменте, чтобы нарастить прибыль. Генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински отмечал, что этот сегмент бизнеса с оборотом в 100 миллиардов долларов растет быстрее, чем остальные сферы и приносит компании больше прибыли.

Недавно McDonald’s заявила об изменении способа приготовления «Биг Мака» в США. Измененный рецепт предполагает разовую жарку небольшого количества котлет из говядины (что делает прожарку более равномерной) и большее использование соуса. Для «Биг Мака» теперь используются более свежие соленые огурцы и салат, на булочках бриошь рассыпаны семена кунжута, а сыр расплавлен сильнее.

Сеть McDonald’s 14 марта 2022 года приостановила свою деятельность в России и закрыла рестораны и кафе на неопределенный срок. Уже 16 мая 2022 года компания объявила о полном уходе из России. В июне на месте McDonald’s стали открываться рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

      Сериалу «Слово пацана» предрекли второй сезон

      Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

      В Армении выразили надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном

      Очевидица рассказала о стрельбе в брянской школе

      Стрелявшая в брянской школе ученица принесла с собой два вида оружия

      Силовики задержали отца открывшей стрельбу в брянской школе восьмиклассницы

      Бивол рассказал о минусах жизни в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости