McDonald’s откроет сеть кафе под новым брендом

McDonald’s до 2025 года откроет сеть из 10 кафе под брендом CosMc's

До конца 2024 года McDonald’s планирует открыть в США сеть из 10 ресторанов небольшого формата под брендом CosMc's. В кафе посетители смогут быстро перекусить или выпить кофе днем, пишет CNBC.

В меню будут представлены популярные макмаффины из McDonald’s и мороженое McFlurry с дроблеными M&M's, а также новые позиции, такие как Churro Frappes и крендельки. На этой неделе будет открыта первая точка в Болингбруке, в штате Иллинойс.

Название CosMc's отсылает к одному из фирменных узнаваемых персонажей McDonald's — Космаку (CosMc). Маскот появлялся в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов. CosMc — это инопланетянин из космоса, который очень хочет попробовать еду из McDonald's.

После запуска 10 точек в стране компания в течение года будет анализировать трафик, чтобы понять потенциал дальнейшего развития сети такого формата. McDonald’s специально хотела создать бренд, который мог бы продавать кофе и другие напитки, популярные в дневном сегменте, чтобы нарастить прибыль. Генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински отмечал, что этот сегмент бизнеса с оборотом в 100 миллиардов долларов растет быстрее, чем остальные сферы и приносит компании больше прибыли.

Недавно McDonald’s заявила об изменении способа приготовления «Биг Мака» в США. Измененный рецепт предполагает разовую жарку небольшого количества котлет из говядины (что делает прожарку более равномерной) и большее использование соуса. Для «Биг Мака» теперь используются более свежие соленые огурцы и салат, на булочках бриошь рассыпаны семена кунжута, а сыр расплавлен сильнее.

Сеть McDonald’s 14 марта 2022 года приостановила свою деятельность в России и закрыла рестораны и кафе на неопределенный срок. Уже 16 мая 2022 года компания объявила о полном уходе из России. В июне на месте McDonald’s стали открываться рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка».