Выявлен новый связанный с деменцией белок

Nature: белковые агрегаты TAF15 связаны с лобно-височной деменцией

Ученые лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Кембридже выявили новые патогенные белковые структуры, которые связаны с лобно-височной деменцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты использовали новейшую криоэлектронную микроскопию (крио-ЭМ) для изучения белковых агрегатов из мозга четырех доноров с лобно-височной деменцией. Ранее считалось, что при этом нейродегенеративном заболевании агрегируется белок под названием FUS, однако оказалось, что оно связано с патологической структурой белка TAF-15.

У некоторых людей с лобно-височной деменцией также имеется заболевание двигательных нейронов — состояние, при котором люди постепенно теряют контроль над своими мышцами. В этом исследовании у двух человек, пожертвовавших свой мозг, были признаки обоих заболеваний. У этих доноров исследователи также выявили агрегированную структуру TAF15 в областях мозга, связанных с заболеванием двигательных нейронов.

Лобно-височная деменция возникает в результате дегенерации лобных и височных долей мозга, которые контролируют эмоции, личность и поведение, а также речь и понимание слов. Она, как правило, начинается в более молодом возрасте, чем болезнь Альцгеймера, и часто диагностируется у людей в возрасте от 45 до 65 лет.