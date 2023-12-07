Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:08, 7 декабря 2023Наука и техника

Выявлен новый связанный с деменцией белок

Nature: белковые агрегаты TAF15 связаны с лобно-височной деменцией

Фото: Natasha Connell / Unsplash

Ученые лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Кембридже выявили новые патогенные белковые структуры, которые связаны с лобно-височной деменцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты использовали новейшую криоэлектронную микроскопию (крио-ЭМ) для изучения белковых агрегатов из мозга четырех доноров с лобно-височной деменцией. Ранее считалось, что при этом нейродегенеративном заболевании агрегируется белок под названием FUS, однако оказалось, что оно связано с патологической структурой белка TAF-15.

У некоторых людей с лобно-височной деменцией также имеется заболевание двигательных нейронов — состояние, при котором люди постепенно теряют контроль над своими мышцами. В этом исследовании у двух человек, пожертвовавших свой мозг, были признаки обоих заболеваний. У этих доноров исследователи также выявили агрегированную структуру TAF15 в областях мозга, связанных с заболеванием двигательных нейронов.

Лобно-височная деменция возникает в результате дегенерации лобных и височных долей мозга, которые контролируют эмоции, личность и поведение, а также речь и понимание слов. Она, как правило, начинается в более молодом возрасте, чем болезнь Альцгеймера, и часто диагностируется у людей в возрасте от 45 до 65 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала украинского агента за теракт на Байкало-Амурской магистрали. Как он готовил взрыв в Северомуйском тоннеле?

      В России нашли озеро с целебной водой

      Раскрыто отношение семьи Брюса Уиллиса к его болезни

      В Москве собрались построить новые мосты

      Экс-ведущий «России 1» объяснил уход с телевидения фразой «унижался ежедневно»

      Пассажирка севшего в поле самолета прокомментировала идею уволить пилотов

      Катя Лель впервые высказалась о разводе после 15 лет брака

      Путин заявил о невозможности запугать премьер-министра Индии

      В России призвали изменить закон о психиатрической помощи после стрельбы в школе

      Южная Осетия заявила об угрозе от сотрудничества Грузии с НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости