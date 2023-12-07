Директор Росгвардии направил группу сотрудников в Брянск после стрельбы в школе

Росгвардия направила в Брянск группу после стрельбы в школе

Директор Росгвардии Виктор Золотов направил в Брянск группу сотрудников после произошедшей стрельбы в школе. Об этом в четверг, 7 декабря, в своем Telegram-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам депутата, группа сотрудников ведомства займется проверкой всех обстоятельства трагедии, в частности росгвардейцам предстоит выяснить законность действий сотрудников частной охраны и почему на входе находилась только одна женщина-охранник.

Ранее депутат Хинштейн заявил, что охрана в школах не должна быть бутафорной, обеспечивать ее обязаны профессиональные люди, проходящие курсы специальной подготовки.

Утром 7 декабря восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии.