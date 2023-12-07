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14:42, 7 декабря 2023Ценности

Дизайнер назвал россиянам самую модную зимнюю обувь

Дизайнер Наз Маер назвал массивные кроссовки самой модной зимней обувью

Фото: Valeriia Miller / Unsplash

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам самую модную зимнюю обувь. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

По мнению эксперта, актуальными стали массивные кроссовки яркой цветовой гаммы, ботинки в ковбойском стиле, а также сапоги-чулки. Последние, как считает специалист, можно сочетать с любой одеждой, кроме брюк и облегающих платьев.

Кроме того, Маер обратил внимание на обувь с необычным каблуком, например, в форме шара, зигзага или логотипа бренда. Вдобавок собеседник издания посоветовал выбирать модели розового цвета и с блестящими декоративными элементами, в частности, пайетками.

В заключение Маер упомянул обувь с имитирующим змеиную кожу принтом. «Обувь с отделкой под змеиную кожу вновь обрела актуальность, но сейчас это не привычные нам босоножки, а сапоги, ботильоны и даже кроссовки», — уточнил он.

В ноябре Наз Маер призвал россиянок старше 40 лет избавиться от шести вещей в гардеробе. В первую очередь специалист посоветовал отказаться от образов, которые полностью состоят из молодежной одежды. Их необходимо разбавлять классическими моделями.

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      Мария Винар
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