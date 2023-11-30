Дизайнер призвал россиянок старше 40 лет избавиться от шести вещей в гардеробе

Дизайнер Наз Маер призвал россиянок старше 40 лет избавиться от шести вещей в гардеробе. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 30 ноября.

В первую очередь специалист посоветовал отказаться от образов, которые полностью состоят из молодежной одежды. Их необходимо разбавлять классическими изделиями. «Мне нравится, когда женщины носят модные кроссовки бренда Golden Goose с шикарным пуговичным платьем и джинсами», — пояснил он.

Кроме того, в данный список попали юбки длины мини и объемная одежда. Во втором случае, по мнению Маера, стоит выбирать вещи по фигуре, учитывая при этом плотность материалов.

Среди прочего, эксперт выделил предметы гардероба пастельных, нюдовых цветов и с цветочным принтом. «С возрастом пастельные тона и мелкие цветочные принты могут придать лишние годы, поэтому покупайте яркие цвета и смелые принты. Также вы никогда не ошибетесь с шикарным черно-белым сочетанием или классическим морским цветом», — отметил Маер.

В заключение он обратил внимание на одежду, которая плохо сидит по фигуре, и костюмы с бахромой, блестками и перьями.

Ранее Наз Маер назвал россиянам визуально старящие вещи. Так, специалист отметил обилие черной одежды и балетки. В первом случае темные цвета создают дополнительные тени, которые подчеркивают морщины на лице.