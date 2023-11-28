Дизайнер назвал россиянам визуально старящие вещи

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам визуально старящие вещи. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 ноября.

Так, специалист отметил обилие черной одежды и балетки. В первом случае темные цвета создают дополнительные тени, которые подчеркивают морщины на лице. В связи с этим эксперт посоветовал надевать в качестве верха белые рубашки, шарф или платки. Что касается балеток, то их лучше заменить на лоферы или кроссовки.

Кроме того, лишние годы могут прибавить тонкие брови, длинные юбки и джинсы фасона Mom (джинсы с завышенной талией и с прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, — прим. «Ленты.ру»). По мнению Маера, третий предмет гардероба визуально делает бедра широкими, а ягодицы объемными.

В заключение собеседник издания призвал не использовать в образах слишком много украшений и следить за посадкой нижнего белья. «Если бюстгальтер плохо сидит или не справляется со своей задачей, то от этого зависит не только ваш комфорт, но и внешний вид в целом. Обвисшая линия бюста нарушит правильную посадку одежды и добавит вам несколько лишних лет», — предупредил дизайнер.

Ранее Наз Маер раскрыл россиянам способы выглядеть зимой стильно. В первую очередь специалист обратил внимание на термобелье. Вдобавок он выделил верхнюю одежду с искусственным мехом и многослойность в образах.