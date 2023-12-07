Доходы Лободы в России упали почти в 300 раз

Доходы украинской певицы Светланы Лободы в России упали почти в 300 раз

Доходы украинской певицы Светланы Лободы в России упали почти в 300 раз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, по данным канала, за 2021 год исполнительница заработала 300 миллионов рублей, а за 2023 год — менее миллиона рублей. Отмечается, что причиной этого стал разрыв отношений певицы с российскими поклонниками.

При этом уточняется, что за первые два месяца 2022 года Лобода заработала около 30 миллионов рублей. Тогда доход певице принесли отчисления за треки и рекламные контракты.

Ранее российский продюсер Сергей Лавров заявил, что Светлана Лобода любила Россию из-за больших денег, но при этом «в душе всегда была русофобкой».