Двух бывших офицеров Министерства обороны осудили по делу о надувных танках

В Москве суд дал по 4 года двум бывшим офицерам по делу о надувных танках

Мещанский суд Москвы дал по четыре года и одному месяцу колонии общего режима экс-советнику отдела главного управления вооружения Вооруженных сил России Юрию Здравило и бывшему ведущему советнику департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву по делу о надувных танках. Об сообщает ТАСС.

Также суд обязал каждого из осужденных выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. От отбывания наказания экс-офицеры были освобождены с учетом времени нахождения под стражей и домашним арестом.

Установлено, что фигуранты требовали взятку в размере 7,4 миллионов рублей за общее покровительство у руководителя ЗАО «НПП "Русбал"», изготовляющего маскировочное оборудование, в том числе надувные макеты военной техники в натуральную величину. Предприниматель платил деньги, рассчитывая стать единственным поставщиком макетов для армии.

Вину осужденные не признали.