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03:30, 7 декабря 2023Из жизни

Любителям порнографии пригрозили начать сканировать их лица

В Великобритании пригрозили начать сканировать лица любителей порнографии

Фото: Nathana Rebouças / Unsplash

Пользователям порносайтов из Великобритании пригрозили обязательной верификацией личности. Об этом сообщает BBC News.

Любителей фильмов для взрослых могут заставить сканировать лица для подтверждения возраста. Для молодо выглядящих взрослых введут дополнительные проверки. С такой инициативой выступило британское Агентство по коммуникациям Ofcom.

Наблюдательный орган опубликовал документ с рядом инструментов, с помощью которых порнографические сайты могут начать контролировать аудиторию и пресекать доступ несовершеннолетних к их контенту. По данным национального опроса, средний возраст знакомства детей с порнографией составляет 13 лет.

При этом популярный сайт Pornhub выступил с критикой подхода Ofcom. Представители сайта заявили, что новые правила, требующие сбора «высококонфиденциальной личной информации», могут поставить под угрозу безопасность пользователей. Активисты кампании по защите конфиденциальности также раскритиковали предложения, предупреждая о «катастрофических» последствиях в случае утечки данных проверок возраста.

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По данным недавнего отчета Ofcom, значительная часть населения Великобритании смотрит онлайн-порнографию — почти 14 миллионов человек. При этом к девяти годам каждый десятый ребенок так или иначе видит порнографические видео.

Недавно принятый в стране закон о безопасности в интернете, требует, чтобы платформы социальных сетей и поисковые системы защищали детей от вредного контента в сети. За соблюдением этого требования и будет следить Ofcom, который может налагать крупные штрафы на компании при несоблюдении требований.

Ранее сообщалось, что порнография устанавливает нереалистичные стандарты сексуальности, которые вызывают у людей беспокойство и снижают интерес к реальной близости. Об этом предупредил хирург и медицинский консультант Бен Кондон.

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      Антонина Черташ
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