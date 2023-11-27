Раскрыта главная опасность порнографии

Порнография устанавливает нереалистичные стандарты сексуальности, которые вызывают у людей беспокойство и снижают интерес к реальной близости. Об этом предупредил хирург и медицинский консультант Бен Кондон, пишет издание news.com.au.

Кондон подчеркнул, что главная опасность порнографии — это навязывание ложных убеждений о сексе. Он отметил, что средняя продолжительность полового акта составляет пять с половиной минут, при этом большинство людей полагают, что в идеале он должен продолжаться в два раза дольше. «Несоответствие реальности и ожиданий нередко возникает из-за воздействия порнографии и провоцирует стыд, беспокойство, а также нездоровое и неуважительное поведение по отношению к партнеру», — уверен Кондон.

Врач полагает, что постепенно человек начинает воспринимать происходящее в фильмах для взрослых как норму, а реальный половой акт ему кажется неудовлетворительным. Со временем это может привести к снижению возбуждения и беспокойству о наличии эректильной дисфункции, предупредил Кондон. Чтобы не усугублять подобные симптомы, специалист посоветовал уменьшить количество потребляемого контента для взрослых и чаще обсуждать тему секса с половым партнером.

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