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21:02, 22 ноября 2023Забота о себе

Сексолог объяснил влияние мастурбации на тревожность

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Мужчины могут предпочитать сексу с партнершей мастурбацию по ряду причин, в частности, она может стать способом сбросить психоэмоциональное напряжение и расслабиться, рассказал сексолог Василий Шевляков. О причинах склонности к самостоятельной разрядке он рассказал в беседе с изданием Pravda.ru.

Шевляков объяснил, что с помощью самоудовлетворения мужчина может искать сексуальной разрядки и уединения. В этом случае, по его словам, мастурбация становится способом сексуального расслабления и качественного отдыха.

Сексолог также рассказал и о влиянии мастурбации на тревожность: по его словам, этот способ зачастую позволяет быстро сбросить психоэмоциональное напряжение и успокоиться. Особенно это актуально, если мужчина привык использовать ее как средство самоуспокоения, отметил врач.

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Кроме того, к желанию удовлетворить себя самостоятельно может привести общая неудовлетворенность сексуальной жизнью. В таком случае Шевляков рекомендовал проблемы в постели обсудить в открытой беседе с партнером.

Мастурбация может стать выбором в условиях, когда сексуальная жизнь в паре не приносит удовлетворения. В таких случаях секс воспринимается как обязанность, а мастурбация становится путем наименьшего сопротивления

Василий Шевляковсексолог

Ранее психотерапевт по сексуальным зависимостям Дэн Дрейк назвал опасные признаки мастурбации. По его мнению, проблемы начинаются, если привычка к самоудовлетворению вредит жизни и здоровью человека, например, мешает работать, поддерживать романтические и дружеские связи.

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      Александра Лисица
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