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08:31, 7 ноября 2023Забота о себе

Названы опасные признаки мастурбации

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Нормы того, сколько раз в день можно мастурбировать, не существует, однако иногда тяга к самоудовлетворению может стать нездоровой, считает психотерапевт по сексуальным зависимостям Дэн Дрейк. Опасные признаки мастурбации он назвал изданию Men's Health.

Дрейк подчеркнул, что любая частота мастурбации является нормой: кто-то занимается этим несколько раз в день, а кто-то никогда. По его мнению, проблемы начинаются, если привычка к самоудовлетворению вредит жизни и здоровью человека, например, мешает работать, поддерживать романтические и дружеские связи. Явным признаком сексуальных нарушений, продолжил специалист, является мастурбация в неподходящих для этого обстоятельствах.

Уролог Тобиас Келер добавил, что о проблемах с сексуальным поведением также свидетельствуют травмы половых органов, полученные при мастурбации. Еще один признак, говорит врач, — это неспособность получать удовольствие от полового акта с партнером.

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      Екатерина Улитина
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