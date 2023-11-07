Названы опасные признаки мастурбации

Нормы того, сколько раз в день можно мастурбировать, не существует, однако иногда тяга к самоудовлетворению может стать нездоровой, считает психотерапевт по сексуальным зависимостям Дэн Дрейк. Опасные признаки мастурбации он назвал изданию Men's Health.

Дрейк подчеркнул, что любая частота мастурбации является нормой: кто-то занимается этим несколько раз в день, а кто-то никогда. По его мнению, проблемы начинаются, если привычка к самоудовлетворению вредит жизни и здоровью человека, например, мешает работать, поддерживать романтические и дружеские связи. Явным признаком сексуальных нарушений, продолжил специалист, является мастурбация в неподходящих для этого обстоятельствах.

Уролог Тобиас Келер добавил, что о проблемах с сексуальным поведением также свидетельствуют травмы половых органов, полученные при мастурбации. Еще один признак, говорит врач, — это неспособность получать удовольствие от полового акта с партнером.

Ранее консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная подсказала способ разнообразить сексуальную жизнь. По ее мнению, секс-игрушки помогут добавить новых впечатлений в спальне.