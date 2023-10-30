Названы способы разнообразить интимную жизнь с помощью секс-игрушек

Зачастую в долгих отношениях люди придерживаются двух-трех сексуальных сценариев, которые рано или поздно надоедают, заверила консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная. Однако разнообразить интимную жизнь могут секс-игрушки, отметила она в комментарии для «Ленты.ру».

Скучный секс снижает страсть и влечение в паре, отметила Чайная. Игрушки же способны привнести эффект новизны, и существует множество способов реализовать фантазии с ними. Также, заверила секс-коуч, интимные гаджеты могут помочь в разрешении конфликтов, возникающих, например, из-за способов достижения оргазмов.

Перед применением игрушек обсудите с партнером свои ожидания. Поговорите о том, что первый опыт может быть не идеален. Сравните свои ожидания и стройте сексуальный сценарий вокруг них, чтобы избежать чувства разочарования. Поддержите партнера, если он чувствует смущение. И не забывайте про технику безопасности!

Вероника Чайная секс-коуч

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что в индустрии секс-игрушек существует своя мода. Например, вакуумные и электрические стимуляторы являются многолетним трендом. В последнее время набирает популярность интимная косметика с разными эффектами: холод, тепло, пульсация, вибрация. Еще один тренд, по словам Чайной, — девайсы, управление которыми можно осуществлять на расстоянии. «Они позволяют добавить в сексуальную жизнь разнообразие, поддерживать уровень страсти и получать удовольствие друг от друга даже не находясь рядом», — назвала она преимущества гаджетов.

Напоследок секс-коуч отметила, что нередки ситуации, когда мужчина ревнует партнершу к игрушкам, а женщине не нравится мужская мастурбация. В таких ситуациях, по словам Чайной, помогает сексуальное образование и понимание своей и чужой сексуальности, к которой нужно относиться с уважением.

Ранее женщины в разговоре с сексологом Трейси Кокс назвали плюсы и минусы орального секса. Главным недостатком они назвали излишнюю настойчивость мужчин и несоблюдение ими гигиены.