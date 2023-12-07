В РЖД опровергли утечку данных пассажиров в результате взлома хакеров

В РЖД опровергли утечку данных пассажиров в результате взлома хакеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Хакеры из группировки DumpForums сообщили, что ко дню Вооруженных сил Украины якобы взломали базу данных РЖД, вследствие чего получили доступ к персональным данным пассажиров.

В РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров в результате взлома. «Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО "РЖД"», — заявили в компании.

По предварительной информации, утечка произошла у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период 2014-2017 годов попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом РЖД, отметили в организации.

В РЖД подчеркнули, что компания принимает все требующиеся меры для обеспечения безопасности своих систем, в том числе по модернизации программных составляющих, изменению политики доступа к данным и внедрению новых средств контроля и мониторинга.

Информация о том, что хакеры якобы слили базу данных РЖД, не получила широкого распространения в российском сегменте СМИ и соцсетей. Многие издания опубликовали официальный комментарий компании, в котором РЖД опровергли фейковое сообщение.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»