AT: Ллойд Остин беспочвенно обвинил Россию в планах расширить конфликт на Европу

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что если Украина не получит от США помощь в размере 61 миллиарда долларов, то Россия якобы может расширить конфликт на территорию Европы, вводят в заблуждение. В беспочвенных обвинениях в адрес Москвы шефа Пентагона уличил обозреватель Стивен Брайен, его статья опубликована в Asia Times (AT).

По словам Брайена, в действительности нет никаких доказательств в пользу того, что Россия представляет угрозу кому-либо в Европе. «С точки зрения России, настоящий захватчик земель — это НАТО. В конце концов, несмотря на предупреждения России и обещания, которые ей давались и были грубо нарушены, НАТО пришла на Балканы и в Восточную Европу», — указал он.

Признаков того, что Россия планирует расширять присутствие в Восточной Европе или Прибалтике, также нет, добавил автор материала. Кроме того, Брайен подчеркнул, что нет разведданных, которые соответствовали бы заявлению Остина о намерениях России вести военные действия в Европе. Обозреватель назвал слова главы Пентагона ложными и вводящими в заблуждение.

Ранее сообщалось, что законопроект, предполагающий в том числе выделение 61 миллиарда долларов Киеву, не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Перед этим член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Вашингтон близок к тому, чтобы отказать Украине в предоставлении очередного пакета помощи. При этом он счел, что отказ одобрять помощь Украине якобы приведет к «военному вторжению России в Европу».