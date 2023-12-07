Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:39, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Главу Пентагона уличили во лжи о России

AT: Ллойд Остин беспочвенно обвинил Россию в планах расширить конфликт на Европу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jung Yeon-Je / Pool / Reuters

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что если Украина не получит от США помощь в размере 61 миллиарда долларов, то Россия якобы может расширить конфликт на территорию Европы, вводят в заблуждение. В беспочвенных обвинениях в адрес Москвы шефа Пентагона уличил обозреватель Стивен Брайен, его статья опубликована в Asia Times (AT).

По словам Брайена, в действительности нет никаких доказательств в пользу того, что Россия представляет угрозу кому-либо в Европе. «С точки зрения России, настоящий захватчик земель — это НАТО. В конце концов, несмотря на предупреждения России и обещания, которые ей давались и были грубо нарушены, НАТО пришла на Балканы и в Восточную Европу», — указал он.

Признаков того, что Россия планирует расширять присутствие в Восточной Европе или Прибалтике, также нет, добавил автор материала. Кроме того, Брайен подчеркнул, что нет разведданных, которые соответствовали бы заявлению Остина о намерениях России вести военные действия в Европе. Обозреватель назвал слова главы Пентагона ложными и вводящими в заблуждение.

Ранее сообщалось, что законопроект, предполагающий в том числе выделение 61 миллиарда долларов Киеву, не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Перед этим член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Вашингтон близок к тому, чтобы отказать Украине в предоставлении очередного пакета помощи. При этом он счел, что отказ одобрять помощь Украине якобы приведет к «военному вторжению России в Европу».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченские спецназовцы взорвали вышку связи на территории России. Зачем им это было нужно?

      Популярный российский блогер раскрыл секрет крепкого брака

      Раскрыты будущие гаджеты Apple

      Россиянину не разрешили выгнать из квартиры невидимку

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Охлобыстин вспомнил о попытках Пугачевой помешать карьере SHAMAN

      Россиянин хотел передать взятку в 15 миллионов рублей и был осужден на 10 лет

      В США заявили о поддержке России Китаем в конфликте на Украине

      Обнаружены четыре извергающихся звездных объекта

      Акинфеев оценил заявление о превосходстве над Яшиным и Дасаевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости