Прохожие спасли пожилую женщину от грабителя и сдали его полиции

В США прохожие схватили напавшего на женщину грабителя и сдали его полиции

В США трое прохожих спасли жительницу штата Флорида от напавшего на нее грабителя и сдали его властям. Об этом сообщает Fox News.

42-летний Роберт Мур напал на 65-летнюю женщину на парковке у магазина в округе Хилсборо. Он повалил пожилую американку на землю и отобрал у нее ключи от машины.

Свидетелями нападения стали трое прохожих. Они бросились на помощь женщине, схватили грабителя и позвонили в службу экстренной помощи. Мура удерживали до прибытия полиции.

Преступника арестовали и обвинили в ограблении, нанесении побоев и избиении жертвы старше 65 лет. В настоящее время он находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что 15-летняя жительница США спасла тонущую сестру благодаря школьным урокам о сердечно-легочной реанимации. Прибывшие на помощь медики похвалили девочку и сказали, что она сотворила настоящее чудо.

