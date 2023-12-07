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19:11, 7 декабря 2023Из жизни

Прохожие спасли пожилую женщину от грабителя и сдали его полиции

В США прохожие схватили напавшего на женщину грабителя и сдали его полиции

Фото: Hillsborough County Sheriff's Office

В США трое прохожих спасли жительницу штата Флорида от напавшего на нее грабителя и сдали его властям. Об этом сообщает Fox News.

42-летний Роберт Мур напал на 65-летнюю женщину на парковке у магазина в округе Хилсборо. Он повалил пожилую американку на землю и отобрал у нее ключи от машины.

Свидетелями нападения стали трое прохожих. Они бросились на помощь женщине, схватили грабителя и позвонили в службу экстренной помощи. Мура удерживали до прибытия полиции.

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