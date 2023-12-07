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11:30, 7 декабря 2023Экономика

Греф спрогнозировал более доступную ипотеку в середине 2024 года

Греф заявил, что ипотека может стать доступнее уже в середине 2024 года

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Условия для повышения доступности ипотечного кредитования могут сложиться на рынке уже через полгода. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, повышение первоначального взноса по льготной ипотеке никак не отразится на ставках, так как они будут зависеть от динамики ставки ЦБ. «На доступности, конечно же, это очень сильно отразится, в зависимости от того, какие решение будут приняты», — отметил он.

Греф рассказал, что рассматривались все возможные варианты — и более жесткие, и более плавные. «Все они приводят к тому, что предложение ипотечных кредитов будет ограничено, оно будет сокращено. Но мы рассматриваем эту ситуацию как временную — примерно, я думаю, на полгода, по мере того, как ставки ЦБ будут падать и ЦБ ослабит регулирование», — сказал он и добавил, что ипотечные кредиты станут более доступными.

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      Варвара Кошечкина
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