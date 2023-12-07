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09:35, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

В Китае рассказали об ожиданиях от саммита ЕС

GT: Китай надеется, что саммит ЕС поможет развитию отношений с Европой

Фото: Aly Song / Reuters

Власти Китая надеются, что саммит Евросоюза (ЕС) поможет развитию отношений с Европой. Об ожиданиях Пекина от встречи рассказала китайская газета Global Times (GT).

«Перед саммитом китайская сторона подчеркнула, что Китай и ЕС не являются соперниками и что их общие интересы намного перевешивают их различия», — указали авторы статьи. По их мнению, это было сказано не случайно, а в ответ на непонимание и предвзятое отношение к Китаю в Европе.

«Саммит должен обеспечить стратегическое руководство для устойчивого и здорового развития отношений между Китаем и ЕС», — говорится в публикации.

Также авторы статьи обратили внимания на препятствия и трудности для развития китайско-европейских отношений. Они заявили, что страны Европы видят в Китае одновременно партнера и конкурента. При этом отмечается, что даже во времена ярко выраженных разногласий между КНР и ЕС их позиции по фундаментальным вопросам совпадали.

Ранее журналист Оле Рюборг увидел в грядущем саммите ЕС подарок для России. Он допустил, что европейские лидеры могут отложить начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до марта и обсудить на самом саммите только вопрос финансовой поддержки Киева.

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      Олег Давыдов
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