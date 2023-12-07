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17:44, 7 декабря 2023Из жизни

Кенгуру подрался с полицейским в северной стране

В Канаде кенгуру сбежал от киперов и ударил полицейского

Кадр: CBC

В Канаде кенгуру подрался с полицейским после четырех дней в бегах. Об этом пишет CBC.

В конце ноября самка кенгуру, которую везли в зоопарк Квебека вместе с ее взрослым детенышем, сбежала из грузовой машины. Инцидент произошел в сельской местности недалеко от Торонто во время короткой остановки для отдыха в четверг, 30 ноября. По словам проводников, животное просто перепрыгнуло через своих проводников и скрылось в ночи. Из-за темноты и дождя догнать и поймать его не удалось.

Впоследствии видео с кенгуру в северной стране стали появляться в социальных сетях, но отследить его не могли ни полицейские, ни поисковая группа, от которой он сбежал. Лишь через четыре дня, в ночь на понедельник, 4 декабря, его заметили два патрульных офицера и почти четыре часа следовали за ним в окрестностях города Ошава. Их коллеги связались с киперами кенгуру, и те посоветовали «просто схватить животное за хвост». Патрульные последовали совету, однако кенгуру не хотел так просто сдаваться и в ответ ударил полицейского лапой. Несмотря на сопротивление, правоохранителям все же удалось поместить животное в машину и привезти его в зоопарк Ошавы.

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Кенгуру осмотрели ветеринары, и пока он временно остается в Ошаве. Однако его планируют все же довезти до Квебека.

Ранее сообщалось, что бывший полицейский из Австралии сразился со злобным кенгуру ради спасения своей собаки. Животное чуть не утопило пса, который плавал в водоеме.

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      Антонина Черташ
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