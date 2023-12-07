Крупнейшая экономика Европы столкнулась с очередным спадом

Destatis: объем промышленного производства в ФРГ упал на 0,4 % в октябре

По итогам октября 2023 года суммарные объемы промышленного производства в Германии сократились на 0,4 процента в сравнении с сентябрьским уровнем. Этот показатель снижается в стране на протяжении пяти месяцев кряду, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Официальные данные по динамике объемов промпроизводства в Германии оказались значительно хуже ожиданий опрошенных агентством экономистов. Эксперты прогнозировали, что в октябре показатель в ФРГ, напротив, вырастет на 0,2 процента после четырехмесячного спада.

Аналитики связывают продолжающийся в стране промышленный спад с высокими ценами на энергоносители, от которых во многом зависит работоспособность местных предприятий. В качестве другой важной причины подобной динамики они назвали низкие темпы восстановления внешнего спроса на немецкую продукцию.

Одним из главных драйверов снижения промпроизводства в ФРГ стали сохраняющиеся проблемы в машиностроительном секторе. За второй месяц осени суммарные объемы выпуска продукции в этой отрасли упали в общей сложности на 13,5 процента в сравнении с сентябрем. На этом фоне спрос на производственные заказы в Германии сократился на 3,7 процента в месячном выражении, заключили в Destatis.