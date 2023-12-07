МИД призвал США не испытывать Россию на прочность по теме ядерных испытаний

МИД России: США не должны испытывать РФ на прочность по теме ядерных испытаний

США не должны испытывать Россию на прочность по теме возобновления ядерных испытаний. С таким заявлением в интервью журналу «Международная жизнь» выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы судим не по словам, а по делам, и сами должны в любой момент времени находиться в готовности. И я добавлю — в боеготовности при необходимости в прямом смысле этого слова», — сказал он.

По словам российского дипломата, этот принцип также относится к вопросу возобновления ядерных испытаний. «Если американцы считают, что на этом направлении тоже им стоит испытывать нас на прочность, они ошибаются», — добавил Рябков.

Ранее на пленарной сессии Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что Россия может расторгнуть ратификацию договора о запрете на проведение ядерных испытаний. По словам президента, США подписали, но, в отличие от России, не ратифицировали этот договор. Соответственно, России необходимо предпринять зеркальное действие.