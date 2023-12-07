Английского комика удивила одна особенность российского юмора

Комика из Англии Эдвардса удивило, что в России юмористу легко попасть на ТВ

Комик из Англии Майло Эдвардс, участвовавший в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, удивился тому, что в России юмористу легко попасть на телевидение. О том, что британского комика впечатлила эта особенность российской стендап-сферы, рассказал один из авторов в «Открытом микрофоне» Игорь Джабраилов.

По словам Джабраилова, Эдвардс заявил, что на его родине юмористу приходится проходить долгий путь, чтобы попасть на федеральное телевидение. Сначала комику необходимо записаться на мероприятие в жанре открытый микрофон, где, возможно, ему придется долго ждать выступления. Если юморист хорошо показал себя, то его могут взять на работу в стендап-клуб, как правило, выступающий в каких-либо заведениях.

«Ты можешь несколько лет этим заниматься [в Англии], и потом придет агент с регионального телевидения, и тебе, может быть, дадут шанс выступить на каком-нибудь местечковом ТВ со стендапом либо на каком-то вечернем шоу», — добавил Джабраилов. Он указал, что только после этого у юмориста может появиться шанс на выступление на крупном телеканале.

Как отметил Джабраилов, Эдвардс рассказывал, что в Англии путь комика на федеральное телевидение может занимать до 10-15 лет. «Он говорит: "Люди у нас уже седые туда доходят". И у вас, говорит, я просто перевел на русский язык, три месяца — я уже в финале, у меня пять эфиров на телевидении. То есть насколько у нас все быстрее, а у них медленнее», — добавил юморист.

Ранее креативный продюсер «Открытого микрофона» Ирина Мягкова заявила, что в 2023 году шоу не выйдет в эфир.

Майло Эдвардс участвовал в первом сезоне «Открытого микрофона», который выходил в 2017 году. Британский комик состоял в команде Славы Комиссаренко. Он дошел до финала проекта.