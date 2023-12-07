Министр обороны Венесуэлы заявил о планах управлять спорным регионом Эссекибо

Глава Минообороны Венесуэлы: армия будет задействована в управлении Эссекибо

Венесуэльская армия будет задействована в управлении спорным с Гайаной регионом Эссекибо, уже ведется работа по реализации данной цели. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, передает ТАСС.

«Мы, единый орган власти и вооруженных сил, будем тесно сотрудничать и задействуем все свои логистические возможности и людские ресурсы, которые уже развернуты в этом секторе. Нет отдыху, нет перерывам, работаем все вместе за нашу Гайану-Эссекибо», — рассказал глава оборонного ведомства.

С соответствующим заявлением Падрино Лопес выступил в рамках встречи с генерал-майором Алексисом Родригесом Кабельо. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначен «единственным руководителем Гайаны-Эссекибо».

Ранее Мадуро во время заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в ее состав регионом Эссекибо, который де-факто является территорией соседней Гайаны. Новый 24-й штат Венесуэлы обозначен как «Гайана-Эссекибо». По заверениям Мадуро, карту планируется распространять в учебных заведениях страны.