Минобороны России сообщило о пресечении высадки пехоты ВСУ на левый берег Днепра

Минобороны России заявило о пресечении высадки пехоты ВСУ на левый берег Днепра

Бойцы разведки и расчет миномета 2Б14 «Поднос» одного из мотострелковых подразделений российских Вооруженных сил пресекли высадку двух групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает ТАСС в четверг, 7 декабря.

«Ночью было две группы пехоты [ВСУ], живой силы по 11 и 15 человек. Отработали максимально быстро. Старались так, чтобы не подошли они к рубежам наших ребят. Отработали быстро, четко», — рассказал командир минометного расчета с позывным Вескер.

Ранее военное ведомство показало, как ивановские десантники уничтожили разведывательные беспилотные летательные аппараты (беспилотники, БПЛА ВСУ) на артемовском направлении. Военнослужащие противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск тремя пусками ракет из переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» и ЗРК «Стрела-10» сбили три разведывательных беспилотника ВСУ: Fly Eye, «Лелека-100» и «Фурия».