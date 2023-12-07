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09:46, 7 декабря 2023Россия

Минобороны России сообщило о пресечении высадки пехоты ВСУ на левый берег Днепра

Минобороны России заявило о пресечении высадки пехоты ВСУ на левый берег Днепра

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бойцы разведки и расчет миномета 2Б14 «Поднос» одного из мотострелковых подразделений российских Вооруженных сил пресекли высадку двух групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны России, сообщает ТАСС в четверг, 7 декабря.

«Ночью было две группы пехоты [ВСУ], живой силы по 11 и 15 человек. Отработали максимально быстро. Старались так, чтобы не подошли они к рубежам наших ребят. Отработали быстро, четко», — рассказал командир минометного расчета с позывным Вескер.

Ранее военное ведомство показало, как ивановские десантники уничтожили разведывательные беспилотные летательные аппараты (беспилотники, БПЛА ВСУ) на артемовском направлении. Военнослужащие противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск тремя пусками ракет из переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» и ЗРК «Стрела-10» сбили три разведывательных беспилотника ВСУ: Fly Eye, «Лелека-100» и «Фурия».

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      Игорь Дмитров
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