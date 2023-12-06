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12:10, 6 декабря 2023Россия

Минобороны России показало уничтожение разведывательных беспилотников ВСУ

Минобороны России показало уничтожение украинских разведывательных беспилотников

Ивановские десантники уничтожили разведывательные беспилотные летательные аппараты (беспилотники, БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Соответствующее видео показало в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

Военнослужащие противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-десантных войск тремя пусками ракет из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» и ЗРК «Стрела-10» уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ: Fly Eye, «Лелека-100» и «Фурия».

Отмечается, что десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по прикрытию с воздуха своих частей и подразделений.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине на счету расчетов ПВО Воздушно-десантных воск (ВДВ) сотни сбитых украинских беспилотников. Сообщается, что только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над российскими позициями около десяти разведывательных БПЛА ВСУ.

3 декабря в Минобороны России сообщили об уничтожении десантниками двух боевых машин пехоты ВСУ под Вербовым в Запорожской области. Отмечается, что они были поражены с помощью артиллерии и противотанковых ракетных комплексов «Корнет» при попытке движения в сторону оборонительных позиций российских войск.

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      Игорь Дмитров
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