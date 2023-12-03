Российские десантники уничтожили две украинские БМП

Минобороны заявило об уничтожении бойцами ВДВ двух БМП ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России сообщили об уничтожении десантниками двух боевых машин пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Вербовым в Запорожской области, передает РИА Новости,

«В Запорожской области разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что они были уничтожены с помощью артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» при попытке движения в сторону оборонительных позиций российских войск.

Ранее стало известно, что российские саперы 539-го инженерно-саперного полка ВС России уничтожили важный объект ВСУ в ходе рейда в серую зону Запорожской области.