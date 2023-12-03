Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:33, 3 декабря 2023Бывший СССР

Российские десантники уничтожили две украинские БМП

Минобороны заявило об уничтожении бойцами ВДВ двух БМП ВСУ в Запорожской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Минобороны России сообщили об уничтожении десантниками двух боевых машин пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Вербовым в Запорожской области, передает РИА Новости,

«В Запорожской области разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что они были уничтожены с помощью артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» при попытке движения в сторону оборонительных позиций российских войск.

Ранее стало известно, что российские саперы 539-го инженерно-саперного полка ВС России уничтожили важный объект ВСУ в ходе рейда в серую зону Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сердце не прятал за спины ребят» Умер Герой СССР Александр Солуянов, ставший образом «батяни-комбата» из хита «Любэ»

      Израильская ракета-перехватчик изменила траекторию и упала на землю

      Российские десантники уничтожили две украинские БМП

      Врач посоветовал упражнение для снятия боли в спине

      Раскрыты подробности нападения с ножом в Париже

      Российские саперы уничтожили важный объект ВСУ в серой зоне Запорожской области

      МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Набережных Челнах

      В США назвали необходимым импичмент Байдену

      Трамп объявил о крестовом походе против Байдена

      В НАТО призвали готовиться к ухудшению конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости